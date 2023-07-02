Ученые выяснили, что таурин замедляет старение

Кардиолог Торен Финкель отметил, что особенности таурина изучаются 11 лет. Его содержание в крови пожилых людей значительно снижается. Организм перестает вырабатывать аминокислоту в необходимых количествах.

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Специалисты исследовали данные 12 тысяч пациентов, которые отличались по возрасту и медпоказателям. У людей с ожирением или диабетом содержание таурина значительно меньше.

Получить ее можно из белковой пищи. Приток аминокислоты укрепляет костную и мышечную системы, улучшает память и способность сосредотачиваться на задачах.