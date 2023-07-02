Объем мышечной массы связали с болезнью Альцгеймера

В ходе исследования специалисты воспользовались методом менделеевской рандомизации, который помогает определить генетические варианты для определенного фактора риска. Для этого они изучили данные более 450 тысяч участников из базы британского биобанка, независимую выборку почти из 22 тысяч человек с болезнью Альцгеймера и 42 тысяч — без нее, дополнительную выборку из 7329 человек с болезнью Альцгеймера, 252 тысяч человек — без; и 269 тысяч человек, у которых исследовали гены и интеллект. Испытуемых подвергли процедуре биоимпеданса для оценки мышечной массы и жировой ткани в руках и ногах. Затем результаты скорректировали с учетом возраста, пола и генетических параметров.