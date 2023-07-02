Физическая активность снижает риск развития деменции

Ученые из Университета Мердока в ходе исследования выяснили, что физическая активность может компенсировать негативные факторы, обусловленные предрасположенностью к инсомнии и старением.

Как оказалось, проблемы со сном были у тех испытуемых, которые страдали ухудшением памяти. При этом, изучая состояние здоровья участников, специалисты пришли к выводу, что компенсировать ментальные проблемы можно с помощью физической активности, сообщает журнал Behavioral Brain Research