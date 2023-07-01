Искусственную матку для недоношенных детей создали в Испании

Искусственную матку для выхаживания недоношенных детей изобрели ученые из Барселоны. В тестовом варианте устройство уже испытали на ягнятах, они смогли прожить в нем 12 дней.

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Ученые планируют протестировать аппарат на детенышах свиней и, если все пройдет удачно, через несколько лет опробовать его на детях.

Как рассказал руководитель проекта Эдуард Гратакос, искусственная матка позволит держать плод вне тела матери, сохраняя при этом условия внутриутробного развития.

«Плод должен продолжать дышать и питаться через пуповину, также нужно, чтобы он жил в жидкости при постоянной температуре», – отметил Гратакос.

Плацента создана из биосовместимого прозрачного материала. Она подключается к системе циркуляции околоплодных вод, в результате плод оказывается защищенным от внешних раздражителей, а ученые могут наблюдать за ним с помощью УЗИ, пишет Reuters.