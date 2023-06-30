Ученые выявили новый тип депрессии

Учёные обнаружили «когнитивный биотип» – новую разновидность депрессии, хуже реагирующую на обычные антидепрессанты. Ею страдает каждый четвёртый пациент.

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Подтип характеризуется замедленным мышлением, проблемами со сном, затруднениями в социальной и профессиональной сферах. Исследователи из Стэнфордского университета надеются, что его обнаружение поможет улучшить диагностику и лечение состояния.

В эксперименте, опубликованном в JAMA Network Open, приняли участие 1008 человек, средний возраст которых составлял 37 лет. Их случайным образом разделили на три группы и назначили один из трёх популярных антидепрессантов.

До и после лечения симптомы измеряли с помощью опросов. Учёные также отслеживали показатели социального и профессионального функционирования и качества жизни. После завершения курса 38,8% людей с когнитивным биотипом и 47,7% участников без него перешли в состояние ремиссии.

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