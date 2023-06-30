Неизвестные спиральные сигналы выявили в коре головного мозга

Команда физиков из Университета Сиднея (Австралия) и Университета Фудань (Китай) выявила ранее неизвестные сигналы в головном мозге человека. Они проходят через кору – внешний слой нервной ткани мозга.

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В ходе исследования ученые провели сканирование мозга 100 молодых людей. Наблюдения показали, что сигналы имеют форму спиралей, как вихри турбулентного воздуха. Они демонстрировали «замысловатую динамику», перемещаясь по поверхности мозга и вращаясь вокруг центральных точек.

Спирали также вступали в сложные взаимодействия между собой. По мнению ученых, они играют ключевую роль в организации сложной деятельности мозга.

Спиральные волны располагались в определенных анатомических местах и, очевидно, охватывали множество взаимосвязанных систем клеток. Во время обработки речи и выполнения задач рабочей памяти (например, решения математических примеров) они меняли направление для перестройки мозговой активности.

Ученые подчеркнули, что спирали часто возникали на границах различных функциональных сетей мозга. По их теории, они действуют как «ворота», позволяя мозговой активности перейти в другую область или блокируя ее. Также исследователи предположили, что волновые паттерны формируются формой самого мозга (складками, бороздками и контурами), а не его взаимосвязями, сообщает Nature Human Behavior.