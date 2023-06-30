Выживаемость при раке легких определили по анализу крови

Как уточняется, анализ основан на выявлении четырех белков (4MP) в сочетании с моделью риска развития рака легких (PLCOm2012). Для разработки тест-системы авторы проанализировали преддиагностические образцы крови из исследования по скринингу рака предстательной железы, легких, толстой кишки и яичников, состоящего из 552 человек, у которых позже развился рак легких, и 2193 человек, у которых этого не произошло. Из 552 человек, которым был поставлен диагноз в течение шестилетнего периода исследования, 70 процентов не выжили из-за рака легких.