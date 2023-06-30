Объяснена причина неудачной пересадки сердца свиньи человеку

Сотрудники Медицинского центра Университета Мэриленда объяснили причину неудачной пересадки сердца свиньи человеку, которая прошла в январе 2022 года. Крупнейшее исследование, проанализировавшее, почему после трансплантации у пациента возникла сердечная недостаточность, опубликовано в авторитетном научном журнале The Lancet.

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Первая в истории пересадка сердца свиньи человеку проводилась 57-летнему Дэвиду Беннетту-старшему. Мужчина страдал неизлечимым заболеванием, поэтому согласился на экспериментальную операцию. Процедура прошла успешно, пациент был выписан домой, где проводил время с семьей, но после этого прожил всего несколько месяцев. Медики установили, что у него развилась серьезная сердечная недостаточность спустя семь недель после трансплантации без явных признаков отторжения. С того времени команда занимается исследованием процессов, которые привели к этой ситуации, чтобы в будущем повысить шансы на выживаемость у других пациентов.

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В частности, авторы провели обширное тестирование доступных тканей пациента. Им удалось установить последовательность событий, которые вызвали сердечную недостаточность, продемонстрировав, что орган хорошо функционировал до 47-го дня после операции.

Ученые выделили несколько факторов. Во-первых, плохое состояние здоровья до трансплантации, которое привело к серьезному ослаблению иммунитета. В результате пациент, вероятно, был более уязвим к отторжению органа из-за антител, вырабатываемых иммунной системой. Специалисты обнаружили косвенные доказательства вызванного антителами отторжения на основе гистологии, иммуногистохимического окрашивания и анализа одноклеточной РНК.

Во-вторых, использование внутривенного иммуноглобулина — препарата, содержащего антитела, также могло способствовать повреждению клеток сердечной мышцы. Мужчина получал его дважды в течение второго месяца после пересадки, чтобы помочь предотвратить инфекцию. Однако по всей видимости он еще мог вызвать иммунный ответ на сердце свиньи.