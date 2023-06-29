Нейросеть обучили выявлять у человека депрессию и выгорание

Аспирант из Новосибирск создал нейросеть, распознающую по мимике, находится ли в депрессии человек.

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Разработанная аспирантом Новосибирского государственного технического университета нейросеть по мимике человека выявляет у него выгорание и депрессию.

Для обучения алгоритма Андрей Телепнев воспользовался данными проведенного китайскими учеными эксперимента, во время которого человеку показывали определенный видеоряд, вызывающий разные эмоции, одновременно снимая электроэнцефалограммы его мозга.