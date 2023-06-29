Ученые: Сырная диета помогла крысам справиться с синдромом ПТСР

Российские ученые провели эксперимент на грызунах и выяснили, что добавление в их рацион сыра помогает им справиться с тревожностью.

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Этим интересным феноменом заинтересовались на факультете фундаментальной медицины ЧелГУ, в УрФУ и петербургском Институте экспериментальной медицины. Коллектив исследователей впервые доказал и продемонстрировал эффективность сырной диеты против синдрома посттравматических стрессорных расстройств (ПТСР).

Как пояснила агентству ТАСС декан факультета Ольга Цейликман, основным препятствием для эффективной коррекции синдрома является низкая эффективность современных лекарств. Специалисты решили подойти к решению проблемы со стороны питания.

В лаборатории белых крыс подвергли экспериментальному ПТСР. Затем в пищу одной группы животных начали добавлять сыр твердых, зрелых сортов на протяжении двух недель. Вторая группа ела обычные продукты.

- Было однозначно установлено, что у крыс на обычном рационе наблюдалась повышенная тревожность. При этом в отделах мозга, где формируется долговременная память, на стрессе отчетливо снижались концентрации дофамина и серотонина.

Употребление же сыра снизило проявление тревожности и повысило концентрацию дофамина, - рассказала Цейликман.