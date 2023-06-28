Мужчины с высоким уровнем тестостерона после 40: что их характеризует

В последние годы вопросы здоровья и долголетия стали особенно актуальными. Одним из ключевых аспектов здоровья мужчины является уровень тестостерона. Этот гормон играет важную роль в организме мужчины, и его уровень может влиять на множество аспектов здоровья и поведения.

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Уровень тестостерона у мужчин начинает естественно снижаться после 30 лет, и к 40 годам этот процесс усиливается. Однако, как показывают исследования, у некоторых мужчин уровень тестостерона остается высоким даже после 40 лет. Что это означает для их здоровья и поведения?

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism", высокий уровень тестостерона у мужчин старше 40 лет связан с улучшением когнитивных функций, включая память и внимание. Это может объяснить, почему некоторые мужчины в этом возрасте продолжают оставаться активными и продуктивными в работе и общественной жизни.

Кроме того, высокий уровень тестостерона может способствовать поддержанию здорового веса. Исследование, опубликованное в "Obesity Reviews", показало, что мужчины с высоким уровнем тестостерона имеют меньший риск развития ожирения и сахарного диабета 2 типа.

Однако, как отмечают ученые, высокий уровень тестостерона может иметь и негативные последствия. Согласно исследованию, опубликованному в "The Journal of Urology», мужчины с высоким уровнем тестостерона имеют повышенный риск развития рака предстательной железы.

Также стоит отметить, что уровень тестостерона может влиять на эмоциональное состояние и поведение мужчины. Исследование в "Psychoneuroendocrinology" показало, что мужчины с высоким уровнем тестостерона могут быть более агрессивными и импульсивными.