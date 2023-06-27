Ученые установили взаимосвязь между сексом с партнером и качеством сна

Оргазм способствует улучшению качества сна и быстрому засыпанию. К такому выводу пришли ученые Университета Гронингена, результаты исследования опубликовало издание Journal of Sleep Research.

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Участниками эксперимента стали 256 мужчин и женщин. На протяжении 14 дней они вели записи о сне и половых связях. Затем научные сотрудники изучили полученные данные и оценили воздействие секса с партнером, мастурбации и воздержания на качество сна опрошенных.

В итоге выяснилось, что секс с партнером уменьшает время, необходимое для отхода ко сну. По их словам, после интимной близости и оргазма людям требовалось порядка 16 минут для засыпания, а при воздержании этот показатель увеличивался до 20 минут.