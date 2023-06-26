Кардиологи назвали препараты, эффективные при устойчивой гипертонии

Исследователи из Института сердца Смидта выяснили, что устойчивая к стандартному лечению гипертония встречается у каждого десятого пациента с повышенным давлением, а также обнаружили наиболее эффективный тип лекарств для таких пациентов. Исследование опубликовано в журнале Hypertension.

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Лекарства, снижающие давление, сдерживают развитие инфаркта или инсульта у пациентов с гипертонией. Но встречается форма гипертонии, устойчивая к лекарствам. В новом исследовании ученые показали, что распространенность этого состояния ниже, чем ожидалось, но оно все еще встречается довольно часто — примерно у каждого гипертоника.

Ученые проанализировали электронные медицинские карты почти 2,5 миллионов пациентов, 55% из которых страдали артериальной гипертензией. 8,5%, то есть почти 114 тысяч человек имели устойчивую к лекарствам гипертонию.

Наиболее эффективно их давление контролировали антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР), но из-за сложности в диагностировании этой формы гипертонии они использовались только у 11% пациентов с устойчивой к лекарствам гипертонией.

Ученые отметили, что перед диагностированием устойчивой к лекарствам гипертонии врачи должны сначала исключить другие потенциальные причины высокого артериального давления пациента: несоблюдение режима лечения, неправильный выбор лекарств или стресс паицента из-за посещения больницы. Если пациент принимает четыре или более антигипертензивных препарата для контроля артериального давления, врачам следует рассмотреть возможность оценки альтернативных причин гипертонии.