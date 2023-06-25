Найдена область мозга, где сосредоточены функции самосознания человека

Для подтверждения своих результатов, ученые провели эксперимент с добровольцами-пациентами, которым были поданы электрические импульсы в переднее предклинье. Результаты исследования показали, что такая стимуляция вызывает чувства деперсонализации и диссоциации. Ученые объясняют это тем, что переднее предклинье отвечает за осознание тела и его места в пространстве, и его стимуляция может изменить эти ощущения, вызывая у людей ощущение нереальности и отчужденности от своего тела.