Найдена область мозга, где сосредоточены функции самосознания человека

Нейробиологи нашли область мозга, где сосредоточены ключевые функции самосознания человека
В свежих научных исследованиях мозга была обнаружена удивительная область, где сосредоточены ключевые функции самосознания у человека. Каждый из нас имеет две системы самосознания: физическое “я”, которое осознает наше тело, и нарративное “я”, которое связано с мыслями о прошлом и будущем.
Данное исследование было опубликовано в журнале Neuron.
Нарративное “я” активируется, когда мы вспоминаем о прошлых событиях или задумываемся о настоящем. Еще недавно не было известно, где находится физическое “я” в мозге. Однако последние открытия указывают на то, что переднее предклинье может играть важную роль в этом процессе.
Переднее предклинье – небольшая область мозга, которая связана с другими структурами, отвечающими за ощущения тела и движения. Ученые из Стэнфордского университета провели исследование, которое показало, что переднее предклинье играет ключевую роль в формировании ментальной карты тела и ощущении физического “я”. Эта область мозга интегрирует информацию о положении и движении нашего тела, а также ощущениях мышц и суставов.
Для подтверждения своих результатов, ученые провели эксперимент с добровольцами-пациентами, которым были поданы электрические импульсы в переднее предклинье. Результаты исследования показали, что такая стимуляция вызывает чувства деперсонализации и диссоциации. Ученые объясняют это тем, что переднее предклинье отвечает за осознание тела и его места в пространстве, и его стимуляция может изменить эти ощущения, вызывая у людей ощущение нереальности и отчужденности от своего тела.
Эти новые исследования помогут нам лучше понять, как работает мозг и как мы воспринимаем окружающий мир. Они также могут способствовать разработке новых методов лечения психических расстройств, связанных с нарушением самосознания.