Новый способ очистки воды без хлора нашли ученые

Ученые из Лундского университета (Швеция) выяснили в ходе эксперимента, что воду можно очищать без применения хлора. Оказалось, что если исключить хлор из процесса очистки воды, то в ней станет больше безопасных микроорганизмов, которые борются с вредными микробами.
Новый способ очищения воды безопасен для здоровья человека. Несмотря на отсутствие хлора, жидкость становится чистой благодаря полезным бактериям, активно противодействующим вредным микробам.
Ученые намерены продолжить исследования, чтобы подтвердить свои выводы относительно роли хлора в процессе очищения воды.
Ранее ученые-физики Башкирского государственного университета разработали устройство, которое очищает сточные воды от фенола и различных загрязнителей. Эта технология сберегает энергию и ресурсы.