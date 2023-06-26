Новый способ очистки воды без хлора нашли ученые

Ученые из Лундского университета (Швеция) выяснили в ходе эксперимента, что воду можно очищать без применения хлора. Оказалось, что если исключить хлор из процесса очистки воды, то в ней станет больше безопасных микроорганизмов, которые борются с вредными микробами.