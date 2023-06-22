В России разработали имплант коленного сустава

Молодые ученые НИТУ МИСИС разработали прототип биосовместимого костно-хрящевого импланта для лечения дегенеративных заболеваний коленного сустава. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

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Для замещения хрящевой ткани использовался полиуретан, заполненный сфероидами (шарообразыми скоплениями) из клеток хрящевой ткани, а для замещения костной ткани – полилактид с гидроксиапатитом, заполненный сфероидами из клеток костной ткани. Одновременное использование двух типов биосовместимых материалов и тканевых сфероидов улучшило рост ткани и приживаемость импланта.

«Материалы, используемые для создания имплантата, не являются цитотоксичными, то есть не способны оказывать на клетки токсическое воздействие», – пояснила «Газете.Ru» автор разработки, магистрантка программы iPhD «Биоматериаловедение» Университета МИСИС Анна Дианова.

Работа с тканевыми сфероидами выполнялась под руководством специалистов компании-партнера – 3D Bioprinting solutions, известной по эксперименту с печатью хрящевой ткани с помощью российского биопринтера «Орган.Авт» на МКС. Сейчас авторы разработки МИСИС готовятся к подготовке патента и доклиническим испытаниям.