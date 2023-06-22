Новая теория эволюции основана на исследованиях рака

«Не бывает все как по волшебству – вот появились новые гены, и сразу откуда-то возник массив клеток для их работы. Новые последовательности нуклеиновых кислот, которые мы называем TSEEN-генами, начинают свое становление именно с работы в новообразованиях», - рассказал руководитель научно-исследовательской лаборатории молекулярной вирусологии и онкологии СПбПУ Павел Козлов РИА Новости.