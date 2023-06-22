Новая теория эволюции основана на исследованиях рака

Ученые СПбПУ выдвинули новую теорию эволюции, основанную на исследовании новообразований
Российские ученые озвучили новую теорию эволюции, которая заполняет некоторые пробелы в теории эволюции Дарвина.
Российские ученые озвучили новую теорию эволюции. Так, материал на эту тему, подготовленный специалистами СПбПУ, был опубликован в International Journal of Molecular Sciences.
В научной работе говорится, что эволюция движется путем неофункционализации опухолей. Другими словами, новообразования приобретают новые функции и становятся новыми клеточными массами для экспрессии эволюционно новых генов.
Эта теория проливает свет на загадку, откуда берутся клетки для образования новых генов.
«Не бывает все как по волшебству – вот появились новые гены, и сразу откуда-то возник массив клеток для их работы. Новые последовательности нуклеиновых кислот, которые мы называем TSEEN-генами, начинают свое становление именно с работы в новообразованиях», - рассказал руководитель научно-исследовательской лаборатории молекулярной вирусологии и онкологии СПбПУ Павел Козлов РИА Новости.
Это также объясняет тот факт, что рак распространен в молочной железе или простате, которые являются эволюционно новыми в человеческом организме.
Также человек приобрел в результате развития TSEEN-генов в опухолях кору головного мозга, плаценту, сердечную перегородку, добавил ученый.