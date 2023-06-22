Раскрыта загадка волосатых родинок

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне раскрыли загадку, почему в родинках на коже — невусах — происходит значительный рост волос. Результаты исследования, опубликованные в Nature, показываю, что причиной являются стареющие меланоциты — клетки кожи, производящие пигмент.

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В ходе экспериментов была использована мышиная модель с пигментированными пятнами и гиперактивированными стволовыми клетками, которая демонстрирует ускоренный рост волос, похожий на то, что наблюдается в невусах человека.

Оказалось, что сенесцентные пигментные клетки производят большое количество специфической сигнальной молекулы, называемой остеопонтином, которая заставляет волосяные фолликулы активировать стволовые клетки для устойчивого роста длинных и густых волос. Стволовые клетки имеют рецептор CD44, который связывается с остеопонтином и активирует рост волос. Это было подтверждено с помощью мышей, у которых отсутствовал либо ген остеопонтина, либо ген CD44, в результате чего у животных волосы росли значительно медленнее.

Сенесцентные клетки, как правило, являются вредными для организма, потому что они способствуют старению клеток в окружающих их тканях, однако результаты исследования продемонстрировали, что этот процесс может быть полезен для лечения алопеции у мужчин и женщин.