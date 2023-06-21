Обнаружена связь между газовыми плитами и раком крови

Ученые из Стэнфордского университета (США) обнаружили связь между газовыми плитами и раком крови. Работа, опубликованная в журнале Environmental Science & Technology, выявила, что такое оборудование выделяет высокое количество канцерогенов, которые приводят к возникновению многих заболеваний.

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В ходе исследования авторы проанализировали воздействие одной конфорки газовой плиты, а также включенной газовой духовки с температурой около 180 градусов Цельсия. Результаты показали, что газовые и пропановые горелки и духовки выделяют в 10-25 раз больше бензола, чем электрические плиты.

В случае использования газового оборудования бензол может проникать в другие части квартиры или дома. Оказалось, что показатели бензола в спальнях, располагающихся далеко от кухонь, превышали международные стандарты содержания этого соединения. Кроме того, вытяжки для жилых помещений были не всегда эффективными в снижении концентрации бензола и других канцерогенов, даже когда устройства обладали вентиляционным выходом на улицу.

Негативное влияние бензола известно при воздействии табачного дыма, при работе с месторождениями нефти и газа, при переработке, перекачке и сжигании бензина и дизельного топлива. Однако в помещениях концентрации бензола, образующегося в пламени газовых плит, могут быть существеннее, чем средние концентрации вредных веществ, поступающих в процессе пассивного курения.