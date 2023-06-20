The Guardian: дневной сон может защитить от усыхания мозга
Ученые нашли доказательство того, что дневной сон идет на пользу человеку. В частности, согласно исследованию, проведенному специалистами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Республики в Уругвае, короткий дневной сон защищает от усыхания мозга, который в последующем ведет к возникновению когнитивных проблем и нейродегенеративных заболеваний, пишет The Guardian.
Заявление основано на изучении генетической информации, информации об образе жизни и состоянии здоровья 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.
В результате они обнаружили связь между генетической предрасположенностью к дневному сну и увеличением объема мозга, эквивалентному сокращению жизни на 2,6-6,5 лет.
На основе этих данных ученые пришли к выводу, что дневной сон может являться профилактикой деменции.
Между тем, недавнее исследование, опубликованное в престижном журнале Chronobiology International, подтверждает, что поздно ложащиеся спать люди сталкиваются с увеличенным риском преждевременной смерти, особенно если они связаны с алкоголем или курением.