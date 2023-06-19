Как заставить работать мозг на 100 процентов в любом возрасте

Развенчиваем мифы о том, что цифры в паспорте могут стать помехой для изучения нового.

© Чемпионат.com

Долгое время существовала гипотеза, что, включаясь в какую-либо работу, мы задействуем только 10% мозга. Остальная часть нашего сознания остаётся в покое, что не позволяет в должной мере развиваться и добиваться успехов.

Видео дня

Подобную теорию охотно освещают в СМИ, пишут книги и снимают художественные фильмы. Яркий тому пример – кинокартина «Люси». Фильм Люка Бессона рассказывает о том, что мозг можно прокачать до небывалых высот и научиться сверхспособностям. Для этого стоит всего лишь включить в работу все его функции.

Но фильм относится к жанру фэнтези, и не всё в нём соответствует реальным когнитивным возможностям. Об этом говорят сейчас многие нейробиологи и нейрофизиологи. Первым, кто опроверг миф о том, что мы не должным образом используем свой ум, стал профессор психологии из Университета Саймона Фрейзера Барри Бейерштейн.

В своём исследовании повреждённого мозга учёный смог доказать это. Он сделал выводы, что все области сознания взаимосвязаны и не смогут функционировать без потерь при различных нарушениях. Сканирование также показало, что любая деятельность человека приводит в активность все доли гипофиза. Даже когда мы спим, все области мозга продолжают работать.

Ещё один миф утверждает, что с годами становится сложнее заставить функционировать свой мозг быстро и продуктивно. Подобная теория также подверглась корректировке. Нейрофизиологи доказали, что возраст лишь отчасти снижает когнитивные способности.

Подтверждением теории является исследование Джорджтаунского университета, проведённого в 2021 году. В нём приняли участие 702 человека в возрасте от 58 до 98 лет. Учёные тестировали реакцию мозга на три основных процесса: реагирование на новую информацию, перемещение внимания на объект и возможность концентрации, не отвлекаясь на внешние обстоятельства.

Результат показал, что скорость восприятия информации действительно снижалась у испытуемых в возрасте, по сравнению с более молодыми участниками, но вот две другие функции оставались на уровне или в некоторых случаях улучшались.

Эти данные связали с тем, что c возрастом накапливается опыт, который помогает более эффективно изучать и запоминать новую информацию. А также полученные ранее знания позволяют выборочно концентрироваться на определённых объектах.

Не стоит бояться, что ваш мозг недостаточно развит и время для его прокачки ушло. Не нужно искать отговорок для развития умственных способностей. Практика будет полезна в любом возрасте и при любых обстоятельствах.

Методы для улучшения работы мозга

Решение кроссвордов

Один из способов, который способен улучшить работу мозга, — решение кроссвордов, судоку и других головоломок. Подобные занятия стимулируют мозг и поддерживают его активность, улучшают память и когнитивные функции. Сюда же можно добавить игры по запоминанию с карточками, по типу «Мемори».

Чтение

Помимо получения новых знаний, чтение помогает развивать креативное мышление, активирует воображение и тренирует память. В идеале читать лучше бумажные варианты книг, чтобы снизить напряжение для глаз.

Изучение иностранных языков

Во время процесса познания другого языка происходит создание новых нейронных связей, что благотворно влияет на эффективность работы мозга. Необязательно углубляться в лексические и грамматические правила. Полезно будет уделять даже 5-10 минут в день запоминанию новых слов и словосочетаний. Можно попробовать изучать сразу несколько иностранных языков.

Медитация и сон

Для результативности и продуктивности важно также давать мозгу отдыхать и расслабляться. Не стоит пренебрегать этим важным пунктом. Находясь в постоянном напряжении, когнитивные способности могут снижаться. Поэтому важно делать перерывы и на время отключать мозг от напряжённых процессов. Медитация — отличный способ перезагрузить сознание.

Для сна не забывайте выделять 7-8 часов. Именно этот промежуток времени необходим для полноценного восстановления когнитивных функций. Для детей это время увеличивается до 10 часов.

Правильное питание

Другие органы в нашем теле также влияют на мозг. От того, сколько и какого качества питательные вещества поступят в организм, будет влиять способность эффективно трудиться и генерировать идеи. Сбалансированный рацион, наполненный необходимыми элементами, способен зарядить энергией и тело, и мозг.

Как влияют физические нагрузки на мозговую деятельность?

Занятия спортом являются также одним из важных способов улучшить работу мозга и памяти, увеличить концентрацию.