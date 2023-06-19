$83.65-0.3191.63+0.67

Назван способ ускорить восстановление после сотрясения мозга

Ученые из Мичиганского университета назвали способ ускорить восстановление после сотрясения мозга. Согласно результатам исследования, опубликованному в журнале Sports Medicine, выполнение физических упражнений в течение 48 часов после происшествия приводят к выздоровлению примерно в два раза быстрее, чем у тех, кто начинал занятия спортом через неделю.

Назван способ ускорить восстановление после сотрясения мозга
© Lenta.ru

Распространено мнение, что пациентам с сотрясением мозга следует соблюдать постельный режим в темноте с минимальной умственной и физической нагрузкой. Однако последние научные данные показывают, что эти рекомендации могут быть на самом деле вредными для пострадавших.

В ходе работы авторы изучили данные более 1200 спортсменов до травмы и после травмы до получения медицинской помощи. У испытуемых, которые начали выполнять легкие физические упражнения в течение 48 часов после сотрясение мозга, было значительно больше шансов на быстрое исчезновение симптомов, чем у тех, кто не занимался спортом. Общее время восстановления у занимающихся упражнениями происходило на 2,5 дня быстрее.

При этом у участников, которые начали тренироваться примерно через восемь дней или позже после травмы, значительно реже наблюдалось ускоренное сокращение симптомов, чем у тех, кто не занимался спортом вообще, а на восстановление уходило примерно на пять дней больше.

Авторы отмечают, что наибольшую пользу от физических упражнений в течение 48 часов после сотрясения могут получить люди, у которых могут развиться стойкие симптомы сотрясения мозга, то есть длящиеся более четырех недель.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители