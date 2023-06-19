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Почему одни люди болеют чаще других

Свежее исследование, проведенное группой ученых из разных стран, обнаружило, что иммунитет обладает защитными свойствами, которые не зависят от возраста и проявляются особенно сильно у женщин. В рамках исследования были проанализированы данные 48 000 человек.

Почему одни люди болеют чаще других
© FBM.ru

Ученые обнаружили, что баланс иммунной системы поддерживается благодаря двум типам иммунных клеток – iCD4 и CD8 лимфоцитам. Количество и соотношение этих клеток определяют эффективность работы иммунитета. Хотя некоторые заболевания и старение могут нарушать этот баланс, в целом он может быть стабильным и быстро восстанавливаться.

Было выяснено, что у женщин иммунитет проявляется сильнее, а люди в возрасте обладают большей сопротивляемостью к вирусам и инфекциям. Было также подтверждено, что дети более подвержены инфекционным заболеваниям.

Эти результаты имеют важное значение для более глубокого понимания работы иммунной системы. В будущем они могут помочь улучшить диагностику, прогнозирование развития болезней и способствовать долголетию людей.

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