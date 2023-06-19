Насколько фотография искажает реальную внешность человека

Современный мир немыслим без фотографий. Мы делаем снимки на своих смартфонах, чтобы запечатлеть моменты жизни, и делимся ими с друзьями и близкими. Однако насколько точно фотография отражает реальную внешность человека? Ученые из разных стран проводят исследования, чтобы ответить на этот вопрос, и их выводы могут удивить.

© Русская семерка

Одно из ключевых исследований в этой области провела группа ученых из Университета Калифорнии, Риверсайд (США) под руководством профессора Ларри Малонея (Larry Maloney). Они обнаружили, что двухмерные изображения, такие как фотографии, могут значительно искажать восприятие внешности человека, особенно когда речь идет о форме лица.

Видео дня

Это исследование показало, что на фотографиях люди могут выглядеть более полными или худыми, чем они есть на самом деле. Это объясняется тем, что двухмерное изображение не передает объем и глубину лица, которые мы видим в реальной жизни. Кроме того, угол съемки и освещение также могут влиять на восприятие внешности человека на фотографии.

Другое исследование, проведенное учеными из Университета Стокгольма (Швеция), показало, что на фотографиях люди могут выглядеть менее привлекательными, чем в реальной жизни. Ученые объясняют это тем, что на фотографиях труднее передать мимику и выразительность лица, которые играют важную роль в общем восприятии человека.

Также стоит упомянуть исследование, проведенное учеными из Университета Йорка (Великобритания), которые обнаружили, что на фотографиях люди могут выглядеть менее умными, чем они есть на самом деле. В этом случае на восприятие внешности человека влияют такие факторы, как угол съемки, выражение лица и даже одежда.

Однако не все искажения, связанные с фотографиями, негативны. Например, исследование, проведенное учеными из Университета Техаса (США), показало, что на фотографиях люди могут выглядеть более молодыми, чем в реальной жизни. Это связано с тем, что на фотографиях меньше видны мелкие морщины и неровности кожи, которые мы видим в реальной жизни.