Ученые придумали новый способ победить похмелье

Пить и не пьянеть – такую возможность дает новая разработка российских ученых. Биологически активная добавка нейтрализует действие алкоголя и улучшает координацию нетрезвого человека. Что подтолкнуло студентов Московского физико-технологического института к созданию такого средства, узнал корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

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Этого порошка хватит, чтобы вернуть к жизни десятки вчерашних гуляк. По словам создателей, пищевая добавка существенно облегчает похмельный синдром. Проходят головная боль, раздражительность и другие последствия праздника. Но это уже сопутствующий эффект. Основная задача препарата – сохранить лицо во время употребления алкоголя. Например, на неформальных деловых встречах.

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«МФТИ находится в Долгопрудном и группа «Дюна», которая создавалась в этом городе, когда-то осмысляла последствия алкогольного опьянения, а мы подошли с научной точки зрения к этому вопросу. Это смесь из природных аминокислот и сахаров, которая помогает ослабить симптомы опьянения и похмелья», – объясняет магистрант Физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Илья Иващенко.

Действие препарата основано на улучшении работы соматической нервной системы – именно она отвечает за движение частей тела. В результате у человека улучшается координация, а ум становится более ясным.

«Грубо говоря, человек не шатается, адекватно реагирует на окружающую среду и это помогает не потерять лицо во время вечеринки с алкоголем», – продолжает Илья Иващенко.

Разработчики уже проверили БАД на мышах и добровольцах. Исследования показали – побочных эффектов нет.

«Данный прибор – тестер растворения. Он имитирует среду ЖКТ с целью определения высвобождения процента лекарственного препарата в организме человека», – показывает руководитель лаборатории разработки готовых лекарственных форм МФТИ Максим Куц.

А вот по мнению наркологов, чудо-порошок скорее окажет вред. Ни одно из подобных средств еще не доказало своей эффективности. И даже если у этого ноу-хау инновационный состав, это не панацея.

«К сожалению, этот БАД может привести к тому, что контроль над употреблением спиртного у многих просто уйдет в надежде на то, что человека от негативных последствий спасет этот препарат», – считает нарколог Алексей Казанцев.