Ученые отметили роль витамина K в здоровом старении

Ученые из Каролинского института выяснили, что пищевые добавки с витамином К могут способствовать здоровому старению. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

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Ученые провели обзор исследований, в которых изучалось влияние витамина К на старение. Наблюдательные исследования показывают, что витамин К и витамин К-зависимые белки (VKDP) связаны с широким спектром возрастных заболеваний. Тем не менее, доказательства прямого влияния витамина К на клеточное старение пока не получены.

Некоторые испытания показали, что пищевые добавки с витаминами K1 или K2 могут помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера у пожилых людей. Исследования также показывают, что витамин К2 могут производить кишечные бактерии человека, которые также играют важную роль в множестве других аспектов здоровья. Другой источник витамина К2 — сыр.

Хотя точное влияние витамина К на здоровье человека остается неясным, исследования установили его влияние на признаки старения: нестабильность генома, клеточное старение, митохондриальную дисфункцию, системное воспаление. Вероятно, эти эффекты связаны с влиянием витамина на кишечный микробиом.

Ученые пришли к выводу, что несмотря на очевидную роль витамина К в сохранении здоровья человека, пока что доказательства пользы добавок с витамином К остаются противоречивыми. Кроме того, его дефицит встречается крайне редко, поэтому не ясно, нужно ли дополнительно увеличивать его потребление.