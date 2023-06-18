Ученые отметили роль витамина K в здоровом старении
Ученые из Каролинского института выяснили, что пищевые добавки с витамином К могут способствовать здоровому старению. Исследование опубликовано в журнале Nutrients.
Ученые провели обзор исследований, в которых изучалось влияние витамина К на старение. Наблюдательные исследования показывают, что витамин К и витамин К-зависимые белки (VKDP) связаны с широким спектром возрастных заболеваний. Тем не менее, доказательства прямого влияния витамина К на клеточное старение пока не получены.
Некоторые испытания показали, что пищевые добавки с витаминами K1 или K2 могут помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера у пожилых людей. Исследования также показывают, что витамин К2 могут производить кишечные бактерии человека, которые также играют важную роль в множестве других аспектов здоровья. Другой источник витамина К2 — сыр.
Хотя точное влияние витамина К на здоровье человека остается неясным, исследования установили его влияние на признаки старения: нестабильность генома, клеточное старение, митохондриальную дисфункцию, системное воспаление. Вероятно, эти эффекты связаны с влиянием витамина на кишечный микробиом.
Ученые пришли к выводу, что несмотря на очевидную роль витамина К в сохранении здоровья человека, пока что доказательства пользы добавок с витамином К остаются противоречивыми. Кроме того, его дефицит встречается крайне редко, поэтому не ясно, нужно ли дополнительно увеличивать его потребление.
Питание является ключевым фактором, определяющим здоровье человека. Исследование GBD 2019 года показало, что диета с низким содержанием овощей, фруктов, цельного зерна и высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, сахара и натрия, было важным фактором риска смерти у 13,5% и 14,6% женщин и мужчин во всем мире.