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Ученые назвали главную ошибку при лечении раковых опухолей

Ученые из Испанского национального центра исследования рака заявили, что лишь для 5% больных раком использование геномного секвенирования может быть эффективным для персонализации лечения, говорится в материале портала eClinicalMedicine.

Ученые назвали главную ошибку при лечении раковых опухолей
© FBM.ru

Специалисты проанализировали 139 пациентов, которые были госпитализированы в больницы Мадрида. Результаты их исследований показали, что такой метод оказался полезен лишь для небольшой группы людей.

По словам ученых, причина низкой эффективности геномного теста кроется в том, что не всегда на 100% соблюдаются условия его проведения. Для эффективности геномного секвенирования, необходимо соблюдать клинические критерии, указанные в рекомендациях.

Эксперты отметили, что только для определенных видов опухолей рекомендуется геномное секвенирование. В их число входят: метастатический рак легкого, рак толстой кишки или меланома, которые являются кандидатами на лечение первой линии. Если знать мутацию в этих случаях, то выбрать правильное лечение не составит труда.

И все же, как считают ученые, проведение геномного теста занимает много времени, что может противодействовать ускоренному темпу развития рака у определенных пациентов.

«Ожидание результатов может занять до шести недель. В течение этого времени у пациента может возникнуть ложная надежда на излечение, и он может отложить начало другого лечения или присоединение к клиническому испытанию», — объяснили ученые.

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