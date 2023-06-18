Ученые нашли способ омоложения мозга

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве выяснили, что потеря веса на 1% с помощью средиземноморской или другой диеты сможет замедлить старение мозга пациентов. Исследование опубликовано в журнале eLife.

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В ходе исследования ученые изучили сканы мозга 102 участников, Сканирование было проведено один раз до начала испытания и еще раз через 18 месяцев после начала диеты.

Участники придерживались одной из трех диет: средиземноморской диеты с большим количеством орехов, рыбы и курицы вместо красного мяса, средиземноморской диеты с добавками полифенолов или диеты, основанной на общих принципах здорового питания.

В среднем участники исследования потеряли около 2,3 кг. Исследователи обнаружили, что на каждый 1% веса тела, потерянного после соблюдения установленной диеты или рекомендаций по здоровью, мозг участников оказался почти на девять месяцев моложе их хронологического возраста.

«Наше исследование подчеркивает важность здорового образа жизни, включающего меньшее потребление обработанных пищевых продуктов, сладостей и напитков, для поддержания здоровья мозга», — пишут ученые.