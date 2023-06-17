Ученые назвали 2 продукта, которые вызвали эпидемию среди молодых людей

Ученые назвали два популярных продукта, которые вызвали эпидемию этого смертельного заболевания среди молодых людей
Онкологи бьют тревогу: в последнее время рак толстой кишки все чаще диагностируют у молодых людей. Так, ожидается, что к 2030 году смертность от этого вида страшного заболевания удвоится среди людей в возрасте до 40 лет. Кроме того, по прогнозам исследователей, в ближайшие 7 лет колоректальный рак станет самой смертоносной разновидностью рака для молодежи.
Проблема усугубляется тем, что врачи часто путают это заболевание с геморроем, синдромом раздраженного кишечника, анемией и даже проблемами с психическим здоровьем. И именно пациенты в возрасте от 19 до 39 лет чаще других сталкиваются с неправильной постановкой диагноза. Больше всего случаев рака толстой кишки выявлено в США, однако Россия также входит в первую десятку стран с самой высокой заболеваемостью. А значит, к информации ниже стоит отнестись особенно внимательно.
Чтобы выяснить причины эпидемии, группа ученых из Кливлендской клиники провела исследование метаболитов — веществ, образующихся в организме при расщеплении пищи. В нем приняли участие 170 пациентов с колоректальным раком, 66 из которых были моложе 50 лет. Оказалось, что существует разница между тем, как расщепляют белки и углеводы в определенных продуктах люди разного возраста. В результате с ранним развитием рака толстой кишки ученые связали употребление двух популярных продуктов — красного мяса и сахара. Тут, конечно, без сюрпризов — о вреде этой парочки мы слышали не раз, — но перспектива действительно пугающая. Так что продолжаем придерживаться лучшей диеты по мнению специалистов, чтобы уж точно не попасть в печальную статистику.