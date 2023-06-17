Ученые назвали 2 продукта, которые вызвали эпидемию среди молодых людей

Онкологи бьют тревогу: в последнее время рак толстой кишки все чаще диагностируют у молодых людей. Так, ожидается, что к 2030 году смертность от этого вида страшного заболевания удвоится среди людей в возрасте до 40 лет. Кроме того, по прогнозам исследователей, в ближайшие 7 лет колоректальный рак станет самой смертоносной разновидностью рака для молодежи.

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Проблема усугубляется тем, что врачи часто путают это заболевание с геморроем, синдромом раздраженного кишечника, анемией и даже проблемами с психическим здоровьем. И именно пациенты в возрасте от 19 до 39 лет чаще других сталкиваются с неправильной постановкой диагноза. Больше всего случаев рака толстой кишки выявлено в США, однако Россия также входит в первую десятку стран с самой высокой заболеваемостью. А значит, к информации ниже стоит отнестись особенно внимательно.