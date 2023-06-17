Ученые: к чему может привести отсутствие оргазма после возбуждения

Ученые из Университета Куинс выяснили, что отсутствие оргазма после возбуждения может привести к появлению боли. Исследование опубликовано в журнале Sexual Medicine.

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В исследовании принял участие 2621 человек: 57% были мужчинами и 43% — женщинами. Мужчины чаще женщин жаловались на то, что отсутствие оргазма после возбуждения приводило к появлению боли. Боль, которую испытывали участники, как правило, была нечастой и легкой. Лишь небольшая часть людей сообщала о сильной и частой боли.

Люди сообщали о боли в животе, яичках, паху, влагалище и клиторе. Длительная прелюдия или поцелуи без полового акта с проникновением были частой причиной появления боли у мужчин, но не у женщин. При этом мужчины чаще всего сталкивались с болью при отсутствии эякуляции во время секса, но не во время мастурбации. Женщины же страдали от боли в случае, если возбуждение не заканчивалось сексом с проникновением или другим видом стимуляции.

Женщины сообщали о том, что их сексуальные партнеры уговаривали их заняться сексом, мотивируя это желанием избежать боли. Ученые подчеркнули, что это явление не может быть использовано для принуждения партнеров к сексу, так как наличие вреда для здоровья из-за него не доказано. Кроме того, существуют споосбы снизить риск появления боли, они включают: одиночную мастурбацию до оргазма, отвлечение внимания, тренировки, дыхательные техники для замедления частоты сердечных сокращений, мочеиспускание и холодный душ.