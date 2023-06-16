Ученые из России предложили «выжигать» рак золотом

Российские биоинженеры усовершенствовали фототермическую терапию рака за счет использования наночастиц золота и селена.

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Исследователи из Санкт-Петербурга повысили эффективность фототермической терапии рака за счет одновременного применения наночастиц золота и селена. Также специалисты разработали специальные капсулы для доставки наночастиц к клеткам опухоли.

При фототермической терапии на нее воздействуют с помощью энергии тепла. С помощью внутривенных инъекций врачи вводят вещество в организм пациента. Оно накапливается в опухоли, после чего участок нагревают лазером и «выжигают» опухоль. Однако в глубине опухоли зачастую нужной температуры достичь не удается. Это может вызывать дальнейший рост опухоли и вероятность развития метастазов.

Российские ученые предложили вместо инъекций вводить в организм наночастицы селена и золота. На их поверхности есть свободные электроны, которые при облучении светом нагреваются и за счет высокой температуры разрушают клетку. Селен помогают золоту удерживать тепло более длительное время и, помимо прочего, сам обладает противораковыми свойствами. Все это повышает эффективность терапии.

В ходе своих экспериментов исследователи оценивали воздействие терапии по новому методу не только на опухолевый ткани, но и на здоровые. В результате никаких негативных воздействий на жизненно важные органы, такие как сердце, легкие, печень, почки и селезенка, не обнаружилось.