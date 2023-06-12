Ученые разработали вещество для замедления процессов старения

Новое соединение может быть использовано для создания препаратов, необходимых при профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, рака и артрита. Основой вещества является селен, который играет важную роль в поддержании здоровья человека, пишет «Российская газета».

В организме людей есть фермент под названием глутатионпероксидаза, защищающий клетки от раннего старения. Но выработка этого вещества зависит от селена. Если его недостаточно, активность фермента снижается. Кроме того, селен является дефицитным веществом в природе, рассказал профессор Владимир Потапов.