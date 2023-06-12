Ученые выяснили, как улучшить память с помощью чая

Можно ли улучшить свою память? Да! Эксперты Института биологического исследования «Солка» выяснили, что употребление двух чашек чая в день могут помочь людям в её сохранении.

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Первая испытуемая группа принимала 500 мг чая в день, что соответствует двум чашкам. Вторая же не придерживалась этих правил.

В ходе трёхлетнего исследования участникам были даны задания для проверки памяти и просмотрена динамика развития. В конце исследования было обнаружено, что те, кто следовал рекомендациям, улучшили её в среднем на 10,5%.

Оказалось, что природные химические вещества в чае, называемые флаванолами, повышают силу мозга и помогают многое запоминать. Эти антиоксиданты содержатся во многих овощах, фруктах, ягодах, а также в чае и вине. Учёные пришли к данному выводу после изучения того, как они повлияли на память более чем 3500 здоровых людей старше 60 лет.

При этом, неважно, какой сорт вы пьёте: черный, белый или зелёный. Эффект — один.

Профессор Гюнтер Кунле из Университета Рединга сказал: