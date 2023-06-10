Ученые нашли эффективное средство долголетия

Исследователи пришли к выводу, что простой и доступный для большинства людей способ может улучшить здоровье и продлить жизнь.

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Оказалось, что настоящие чудеса может творить обычная поддержка близких людей. Ощущение общности и понимания улучшает психическое состояние человека и нормализует работу организма. При одиночестве здоровье ухудшается больше, чем от диабета или алкоголя, сообщает издание Health.

Наблюдения за друзьями, которые поддерживают отношения на протяжении десятков лет показали, что умение сохранять дружеские связи является лучшим способом защиты психического и физического здоровья.

По словам специалистов, все дело в происходящих внутри человека химических реакциях. Исследования показали, что при положительном общении с близкими людьми выделяется окситоцин и дофамин, которые повышают настроение человека и помогают ему выздоравливать.

Эксперименты также показали, что пребывание в компании с приятными людьми приводит к выбросу эндорфинов, вазопрессина и окситоцина – эти гормоны повышают мотивацию людей и укрепляют защитные механизмы организма.