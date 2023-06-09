Ученые выявили новый вид вызывающих кариес бактерий

Изначально исследователи изучали другой вид бактерий — Streptococcus mutans, образующий зубной налет и выделяющий кислоту, провоцирующую кариес. Однако они случайно обнаружили, что S. sputigena, которая ранее ассоциировалась только с заболеваниями десен, может работать в тандеме с S. mutans, значительно усиливая образование кариеса.

Для этого они проанализировали образцы налета с зубов 300 детей в возрасте трех-пяти лет, у половины из которых был кариес. В работе использовались методы секвенирования активности бактериальных генов, анализ биологических путей, связанных с бактериальной активностью, а также прямое микроскопическое исследование. Затем данные были подтверждены еще на одном наборе из 116 образцов зубного налета детей от трех до пяти лет.