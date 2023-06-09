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Контакт беременных с бытовой химией привёл к ожирению новорожденных в будущем

Учёные из Университета Брауна обнаружили, что воздействие бытовых химикатов во время беременности может привести к ожирению у детей в будущем.

Контакт беременных с бытовой химией привёл к ожирению новорожденных
© Ferra

Свежее исследование фокусировалось на пер- и полифторалкильных веществах (PFAS), которые широко используются в текстиле, средствах личной гигиены, пенах для пожаротушения, упаковке пищевых продуктов и медицинских изделиях.

Учёные проанализировали количество семи различных веществ данного типа в образцах крови, взятых у матерей во время беременности. Затем они рассчитали индекс массы тела каждого ребёнка, а также приблизительные показатели жировых отложений.

Они обнаружили, что воздействие PFAS во время беременности было связано с повышением массы и увеличенным риском ожирения у детей мужского и женского пола.

Эти результаты подтверждают предыдущие исследования, но были получены на более широкой выборке и с большим набором доказательств. А потому стоит быть аккуратнее, если видите, как беременная женщина взаимодействует с бытовой химией.

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