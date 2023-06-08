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Занятия танцами после 85 лет повысили чувство уверенности в себе

Ученые из Университета Лидса обнаружили, что занятия танцами повышают чувство уверенности в себе у людей после 85 лет. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Geriatrics.

Занятия танцами после 85 лет повысили чувство уверенности в себе
© Лента.ру

В ходе проекта 685 человек старше 55 лет ходили на еженедельные занятия танцами в течение 12 месяцев. Средний возраст участников составил 75 лет, при этом более трети испытуемых жили в неблагоприятных условиях. По завершении эксперимента специалисты пришли к выводу, что люди, регулярно ходившие на танцы, увеличивали объем физической активности в течение недели и сохраняли этот показатель на протяжении 12 месяцев. Участники также отметили, что почувствовали себя гораздо сильнее, увереннее и моложе.

Известно, что со временем у пожилых людей наблюдается снижение физической активности, что особенно часто фиксируется у людей старше 75 лет. Необходимость привлечения пенсионеров к спорту важна для здорового старения и замедления прогрессирования заболеваний и инвалидности, говорится в материале.

В мае сотрудники Университета Гетеборга доказали, что физические упражнения уменьшают вероятность тяжелого инсульта в случае его возникновения. Так, у пациентов, регулярно занимающихся спортом, объем кровотечения в мозгу при госпитализации был в среднем на 50 процентов меньше.

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