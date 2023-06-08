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В Москве нейросеть научили определять семь заболеваний

Нейросеть научилась искать семь заболеваний на одном снимке
© Lenta.ru

В Москве появился второй комплексный сервис искусственного интеллекта, который на компьютерной томограмме может одновременно выявить семь заболеваний. Об этом «Мосленте» стало известно из сообщения заместителя мэра города по вопросам социального развития Москвы Анастасии Раковой.

«Уже три года мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта в столичное здравоохранение. Одно из ключевых направлений — это компьютерное зрение в лучевой диагностике. С момента начала московского эксперимента по использованию умных алгоритмов нейросети проанализировали более девяти миллионов лучевых исследований», — сказала заммэра.

Так, новая программа ИИ научилась по изображению диагностировать рак легкого, COVID-19, остеопороз позвоночника, аневризму аорты, легочную гипертензию, гидроторакс, ишемическую болезнь сердца по степени кальцификации коронарных артерий.

Первый комплексный сервис искусственного интеллекта появился в столице год назад, а в месяц в среднем он обрабатывает порядка 25 тысяч лучевых исследований. На одной компьютерной томограмме он способен одновременно распознать признаки девяти заболеваний. По словам Раковой, медики смогут выбрать, какой сервис им удобнее и кажется более эффективным.

Ранее был назван простой и быстрый способ проверить здоровье в Москве.

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