Лекарство от ожирения оказалось рабочим средством от алкоголизма

Учёные из Гетеборгского университета обнаружили, что препарат от ожирения и диабета второго типа семаглутид может быть эффективным в борьбе против алкоголизма.

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В ходе эксперимента, проведённого на лабораторных крысах и мышах, страдающих ожирением и зависимостью от алкоголя, было обнаружено, что животные, получавшие семаглутид, сократили потребление алкоголя вдвое по сравнению с теми, кто не употреблял препарат.

Значительное снижение приёма спиртного наблюдалось даже у испытуемых, страдавших рецидивами. Эффект был одинаково выражен как у самцов, так и у самок крыс.

Специалисты отмечают, что между исследованиями на людях и животных всегда существует разница, но во многих аспектах мыши очень похожи на человека.

Предыдущие работы на людях, изучавшие влияние препаратов от диабета (воздействующих на тот же рецептор, что и семаглутид), аналогично показывали снижение потребления алкоголя у людей с избыточным весом.