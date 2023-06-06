Установлено, как микрофлора влагалища влияет на исходы беременности

Ученые из Университета Париж-Сите установили, что нарушение микробиома влагалища может вызвать преждевременные роды, и повреждение амниотической оболочки (представляет собой полый орган (мешок), заполненный жидкостью (околоплодными водами), в которой находится и развивается зародыш). Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Микробное сообщество влагалища отличается по своему составу и выполняет определенную функцию в репродуктивном здоровье женщин. Его состав меняется на разных фазах жизни, начиная с рождения и заканчивая менопаузой.

Существенные изменения уровня эстрогена во время беременности приводят к изменениям в сообществе микробов влагалища, которые защищают плод от патогенов. Дисбиоз влагалища, известный как бактериальный вагиноз, характеризуется дисбалансом между обилием лактобацилл и Gardnerella vaginalis. Они могут играть определенную роль в неблагоприятных исходах во время беременности.

В работу исследователи включили 749 женщин на последнем триместре беременности, у всех участниц были взяты мазки из влагалища для микробиологического анализа. Было проанализировано микробное разнообразие микробиомов влагалища в отношении неблагоприятных исходов беременности. Преждевременные роды были одним из неблагоприятных исходов, рассмотренных в исследовании, связанном с бактериальным вагинозом. Преждевременное разрушение амниотической оболочки также было связано со специфическими микробами.