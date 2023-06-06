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Как уберечься от диабета 2 типа

Активный образ жизни — ключ к снижению вероятности столкнуться с сахарным диабетом. Причём, как выяснилось, спорт помогает даже тем, у кого высокий генетический риск развития этой болезни.

Как уберечься от диабета 2 типа
© Ferra.ru

В рамках исследования, проведённого под руководством Сиднейского университета, учёные выяснили, что с более низким риском развития диабета 2 типа связаны более высокие уровни общей физической активности у людей. Особенно это касается физической активности средней и высокой интенсивности.

Анализировались в ходе нового исследования данные о 59 325 взрослых из британского биобанка. За этими людьми эксперты наблюдали в течение 7 лет. Кроме того, у людей, имеющих более высокий риск развития сахарного диабета 2 типа из-за наследственности, вероятность столкнуться с этим заболеванием, была в 2,4 раза выше, чем у тех, у кого риск развития диабета был низким.

Учёные также обнаружили, что физическая активность средней и высокой интенсивности в течение более 1 часа в день связана была со снижением риска развития диабета 2 типа на 74% (если сравнивать с теми, кто занимался спортом менее 5 минут в день).

Физическая активность умеренной интенсивности включает в себя, например, работу в саду, быструю ходьбу. Что касается физической активности высокой интенсивности, то это может быть бег, тяжёлая работа в саду (например, перекапывание грядок), езда на велосипеде в гору или с большой скоростью, аэробные танцы.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в British Journal of Sports Medicine.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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