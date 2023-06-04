$80.88-0.0987.10+0.52

NH: Учёные установили, что закрытие окон на ночь защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

Сотрудники Университета Иоганна Гутенберга в Майнце установили, что открытые на ночь окна могут испортить сон человека и спровоцировать проблемы со здоровьем. Об их работе информирует журнал Noise & Health.

Учёные: закрытие окон на ночь защищает от сердечно-сосудистых заболеваний
© FBM

Экспертами была установлена связь между ночными шумами, долетающими с улицы, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они сообщают, что при открытом окне человеческое ухо улавливает сквозь сон уличный шум и звуки транспорта, при этом организм отвечает на это выбросом гормонов стресса, которые в долгосрочной перспективе увеличивают уровень холестерина, а также кровяное давление.

По мнению учёных, этот инстинкт достался современному человеку от дальних предков, воспринимающих ночные звуки, как сигнал опасности, а их организм в тёмное время суток моментально приходил в «боевую готовность» от малейшего шороха.

Они рекомендуют закрывать окна на ночь, особенно в городах, чтобы уменьшить влияние ночных шумов на организм, а также минимизировать потенциальные отрицательные последствия для здоровья.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий