Учёные: закрытие окон на ночь защищает от сердечно-сосудистых заболеваний

Сотрудники Университета Иоганна Гутенберга в Майнце установили, что открытые на ночь окна могут испортить сон человека и спровоцировать проблемы со здоровьем. Об их работе информирует журнал Noise & Health.

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Экспертами была установлена связь между ночными шумами, долетающими с улицы, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они сообщают, что при открытом окне человеческое ухо улавливает сквозь сон уличный шум и звуки транспорта, при этом организм отвечает на это выбросом гормонов стресса, которые в долгосрочной перспективе увеличивают уровень холестерина, а также кровяное давление.

По мнению учёных, этот инстинкт достался современному человеку от дальних предков, воспринимающих ночные звуки, как сигнал опасности, а их организм в тёмное время суток моментально приходил в «боевую готовность» от малейшего шороха.