Врач назвала способ лечения расстройств нейроразвития

Транскраниальная микрополяризация показала свою эффективность при расстройствах нейроразвития — СДВГ, дислексии и расстройствах аутистического спектра, подчеркнула психотерапевт Валерия Серазетдинова.

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Корректировать такие расстройства нейроразвития, как дислексия, синдром дефицита внимания и гиперактивности и расстройства аутистического спектра у детей и подростков можно с помощью транскраниальной микрополяризации, заявила заведующая отделением психиатрии Института мозга человека РАН Валерия Серазетдинова.

По словам врача несмотря на то, что процедура является альтернативным методом лечения при комплексной терапии, она показала свою эффективность в клинической практике. По результатам многочисленных исследований метод лечения продемонстрировал положительный результат в 64,7% случаев.

В основе метода — воздействие микротоками. Электроды малой площади позволяют осуществлять направленное и регулируемое воздействие на конкретные зоны мозга. При этом во время сеанса длительностью 20-30 минут ребенок может свободно играть, читать, заниматься с доктором.

Однако для того, чтобы назначить курс от 8 до 15 процедур, отмечает Серазетдинова, нужно получить первичную консультацию психиатра или невролога, а также пройти электроэнцефалографию, чтобы оценить активность работы мозга и выявить патологическую активность.