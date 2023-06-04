Ученые предупредили о возвращении смертельной инфекции

«У пожилых по определению наблюдается возрастной иммунодефицит. Соответственно, если пожилых становится много, возникает канал передачи этих вирусов через возрастное население. Люди, у которых нормальный иммунитет, могут без осложнений перенести заболевание и, условно, через три дня уже выйти на работу. Однако заболевшие со слабым иммунитетом могут столкнуться с последующим трахеитом, пневмонией и бронхитом», — предупредил врач-иммунолог.