$80.88-0.0987.10+0.52

Ученые предупредили о возвращении смертельной инфекции

На смену коронавирусной инфекции может прийти другой опасный вирус.

Ученые предупредили о возвращении смертельной инфекции
© Penzainform

В мире растет число случаев заражения метапневмовирусом человека (hMPV), который потенциально может быть смертельным, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «МедикФорум».

«Симптомы hMPV могут включать кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. Клинические симптомы инфекции могут прогрессировать до бронхита или пневмонии», - рассказала врач-терапевт Ирина Андреева.

Специалисты предупреждают, что hMPV «скорее всего приведет к госпитализации людей и вызовет тяжелое заболевание» — наравне с COVID и гриппом.

Ученые-вирусологи предпринимают попытки не допустить волну массовых заражений, но вирус хорошо маскируется под обычную простуду, поэтому пока не разработана вакцина и эффективная схема лечения.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «360» отметил, что метапневмовирус давно известен вирусологам, а его возвращение связано с массовым ослаблением иммунитета.

«У пожилых по определению наблюдается возрастной иммунодефицит. Соответственно, если пожилых становится много, возникает канал передачи этих вирусов через возрастное население. Люди, у которых нормальный иммунитет, могут без осложнений перенести заболевание и, условно, через три дня уже выйти на работу. Однако заболевшие со слабым иммунитетом могут столкнуться с последующим трахеитом, пневмонией и бронхитом», — предупредил врач-иммунолог.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий