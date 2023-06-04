Ученые предупредили о возвращении смертельной инфекции
На смену коронавирусной инфекции может прийти другой опасный вирус.
В мире растет число случаев заражения метапневмовирусом человека (hMPV), который потенциально может быть смертельным, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «МедикФорум».
«Симптомы hMPV могут включать кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. Клинические симптомы инфекции могут прогрессировать до бронхита или пневмонии», - рассказала врач-терапевт Ирина Андреева.
Специалисты предупреждают, что hMPV «скорее всего приведет к госпитализации людей и вызовет тяжелое заболевание» — наравне с COVID и гриппом.
Ученые-вирусологи предпринимают попытки не допустить волну массовых заражений, но вирус хорошо маскируется под обычную простуду, поэтому пока не разработана вакцина и эффективная схема лечения.
Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «360» отметил, что метапневмовирус давно известен вирусологам, а его возвращение связано с массовым ослаблением иммунитета.
«У пожилых по определению наблюдается возрастной иммунодефицит. Соответственно, если пожилых становится много, возникает канал передачи этих вирусов через возрастное население. Люди, у которых нормальный иммунитет, могут без осложнений перенести заболевание и, условно, через три дня уже выйти на работу. Однако заболевшие со слабым иммунитетом могут столкнуться с последующим трахеитом, пневмонией и бронхитом», — предупредил врач-иммунолог.