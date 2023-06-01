Изучена роль нездоровой пищи в нарушении сна

Ученые из Университета Уппсалы (Швеция) изучили роль нездоровой пищи в нарушении сна. Результаты работы, опубликованные в журнале Obesity, показали, что употребление вредной еды приводит к ухудшению качества глубокого сна.

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В ходе исследования специалисты провели несколько стадий мониторинга 15 человек в лаборатории сна. Испытуемые были здоровыми молодыми мужчинами с нормальным весом.

Сначала им провели скрининг, который изучал их привычки сна, включая количество часов сна за ночь (в норме от семи до девяти часов). Затем участников попросили придерживаться здорового и нездорового рациона. Обе диеты содержали одинаковое количество калорий, скорректированных с учетом ежедневных потребностей каждого человека. Однако нездоровая диета отличалась более высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, а также большим количеством обработанных продуктов. Добровольцы придерживались каждого рациона в течение недели, а график сна, активности и приема пищи отслеживался в индивидуальном порядке. После окончания каждой недели участников обследовали в лаборатории сна, где они впервые могли полноценно выспаться, в то время как ученые измеряли их мозговую активность.