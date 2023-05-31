Раскрыт возраст советских долгожителей

«Сейчас таких долгожителей там нет. Тогда люди сами завышали себе возраст. С чем это было связано? Скорее всего это связано с традициями: чем старше, тем больше уважения. Кроме того, в военные годы, чтобы пойти на фронт многие парни завышали свой возраст. После войны женщины его наоборот занижали, чтобы выйти замуж. Таких примеров масса», – привел пример Новоселов.