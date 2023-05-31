Найдена связь между эрекцией и когнитивными функциями у мужчин

«Пока мы не можем установить причинно-следственную связь, но мы можем заявить, что улучшение сексуального удовлетворения может фактически вызвать улучшение функции памяти. Медики часто говорят людям, что они должны больше заниматься спортом и есть более качественную пищу. Наше исследование показало: сексуальное удовлетворение также имеет важное значение для нашего здоровья и общего качества жизни», – отметили ученые.