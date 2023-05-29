Врач рассказал о нюансах приема в пищу ароматных трав

В Подмосковье продолжается сезон огородных посадок. Вслед за зеленым луком, укропом и петрушкой, наступило время высадки в открытый грунт редиса, моркови, картофеля, лука-репки, горошка, капусты, клубники и других ранних огородных культур. Чтобы разнообразить летний стол и заготовить коренья и приправы для консервации, многие высаживают у себя на участках ароматные травы - базилик, кинзу, черемшу, ревень, пастернак и любисток. О пользе и противопоказаниях этих огородных культур «Вестям Подмосковья» рассказал врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

РЕВЕНЬ

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Невероятно вкусный и достаточно редкий для современных дачных посадок ревень раньше всегда выращивали в огородах средней полосы. У этого не слишком привередливого растения, нуждающегося лишь в обильном поливе, огромные чуть кудрявые листья, которые прекрасно озеленят территорию. Из ревеня варили варенье, кисели, делали прохладительные напитки, добавляя в них мяту. В пищу идет мощный, полный сока стебель растения.

Многолетник из семейства гречишных, он - настоящий кладезь витамина K: на 100 г зеленой массы приходится около 37% суточной нормы минерала. Он богат витаминами A и C, калием, фолиевой кислотой, содержит антиоксиданты. По словам эксперта, мясистый с большим количеством волокон стебель растения - это та самая «клетчатка», которая помогает нормализовать пищеварение и улучшить перистальтику кишечника, а также состояние кожи, волос, ногтей.

Однако специалист не рекомендует употреблять ревень гипертоникам, пациентам с подагрой и мочекаменной болезнью, а также при панкреатите, язвенной болезни желудка и геморрое.

БАЗИЛИК

Если же говорить о пряностях, которые особенно украшают наш стол - не только салаты, но и мясные, рыбные блюда, маринады, соленья и даже выпечку, - то все рекорды по популярности бьет уроженец солнечной Италии базилик. Сегодня его активно высаживают на своих грядках дачники средней полосы. Насчитывается порядка 150 видов этого растения, но какой базилик полезнее - зеленый или фиолетовый?

«Зеленый отличается более тонким запахом и вкусом, а фиолетовый содержит много эфирных масел, его аромат гораздо более резкий и выраженный», - разъясняет Роман Иванов. В базилике содержится много витаминов - B2, A, C, PP, минералов: магния, меди, марганца, калия, кальция, фосфора, железа, натрия, цинка и селена, указывает специалист.

Благодаря содержанию природных антибактериальных веществ фитонцидов базилик входит в состав средств для лечения органов дыхания. Масло растения обладает небольшим седативным воздействием, противомикробным и спазмолитическим эффектом.

Однако при всей полезности в слишком больших количествах базилик может быть опасен - вплоть до отравления, обращает внимание эксперт, содержащиеся в нем вещества способствуют разжижению крови. «Его нельзя включать в рацион людям, которые принимают антикоагулянты. Также базилик снижает количество сахара в крови, поэтому он противопоказан пациентам с сахарным диабетом. У беременных женщин базилик может спровоцировать сокращение матки, вплоть до прерывания беременности. Несовместимо растение и с лекарствами от тошноты и рвоты», - напоминает Иванов.

ПАСТЕРНАК

Редкий гость на подмосковных огородах пастернак (поповник, полевой борщ или белая морковь) - это невероятно пахучая, с большим содержанием эфирных масел культура, которую удается вырастить не каждому огороднику. Корнеплод выглядит как морковь длиной от 10 до 25 сантиметров. Пастернак добавляют в супы и соленья, в нем содержатся витамины C, PP, E, B5, B6 и B2, много калия, фосфора, кальция, магния, натрия и железа, а также марганца, селена, цинка, меди и фосфора - в общем, почти вся таблица Менделеева.

«Благодаря высокой концентрации калия пастернак улучшает работу сердца, растение используют и как легкое мочегонное, чтобы вывести из организма лишнюю воду и убрать отеки. А благодаря низкой калорийности пастернака его часто включают в состав диетических блюд», - поясняет эксперт. Противопоказаниями к употреблению пастернака специалист назвал хронические заболевания почек, мочекаменную болезнь и нарушения со стороны нервной системы.

КИНЗА

Кинза не нуждается в особом представлении. Ничто так не дополнит шашлык как пучок ароматной кинзы. У кинзы есть и другое название - кориандр. Семена кориандра используют в кулинарии круглый год. Раньше пряность широко использовалась в народной медицине, где получила название китайской петрушки, и не зря.

Богатая витаминами A, C, E, K, PP, витаминами группы B и эфирными маслами кинза, аромат которой невозможно спутать с чем-то еще, содержит калий, натрий, кальций и железо. Однако необходимо помнить, что и у кинзы есть ряд противопоказаний.

«Запрещено употреблять кинзу при обострениях гастрита и панкреатита. Кроме того, растение не стоит включать в рацион людям с гипертонией, тромбофлебитом и ишемической болезнью сердца», - предупреждает врач.

ЛЮБИСТОК

Любисток, или, как его еще называют, зимний сельдерей, многолетнее растение из семейства зонтичных, отличается специфическим резким запахом и горьковатым вкусом. В деревнях любисток очень даже в ходу - он не боится низких температур и нуждается лишь в достаточном количестве освещения и в регулярном поливе. Традиционно его корни кладут в соленья, рассолы и маринады, многие дачники тоже начали его выращивать. Поваренные книги советуют добавлять любисток в мясные и рыбные блюда, которым пряность придаёт изысканный яркий вкус.

Любисток также начали использовать в фарме - для лечения болезней мочеполовой системы. Однако врач предостерегает, что все части растения, включая корни, ядовиты до его цветения и не подлежат в это время заготовке. «Употреблять растение в пищу нельзя беременным и кормящим женщинам, людям с аллергией на эфирные масла, пациентам с внутренними кровотечениями, заболеваниями почек и органов желудочно-кишечного тракта», - подчеркивает специалист.

ЧЕРЕМША

Ранее исключительно привозную зелень с нежным чесночным вкусом россияне давно оценили по достоинству. Сейчас растение культивировано. В прошлом обитатель влажных сибирских хвойных лесов и кавказских гор, черемша хорошо растет при умеренном поливе на затененных местах. Это низкорослое растение способно украсить участок ковром из больших светло-зеленых листьев, похожих на листья ландыша.

Черемшу активно используют в кулинарии - в ход идут как листья, так и луковицы и свежие побеги растения. Стебли и луковицы солят и маринуют, а листья едят как в составе салатов, так и отдельно - подают к шашлыкам. Стоит учесть, что сушеная - черемша теряет свои полезные свойства.

Благодаря содержанию эфирного чесночного масла, аскорбиновой кислоты, бета-каротина и полиненасыщенных жирных кислот растение может оказывать противовирусное, антипаразитарное и антибактериальное действие.

Регулярное употребление черемши укрепляет иммунитет, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Но, как и зеленый лук и чеснок, из-за интенсивности воздействия оказывает раздражающее действие на ЖКТ. Поэтому детям до 3 лет черемшу лучше не давать. Поберечь слизистую оболочку желудка врач советует и взрослым при язве желудка, панкреатите и холецистите.

В целом, резюмирует Роман Иванов, следует с осторожностью употреблять все перечисленные приправы беременным женщинам, кормящим мамам, а также людям с проблемами ЖКТ, особенно с желудочно-пищеводным рефлюксом.