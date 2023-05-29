Почему даже после выходных чувствуется усталость

Врачи утверждают, что постоянная усталость — частая жалоба после пандемии коронавируса. Если вы тоже никак не можете справиться с упадком сил, обратите внимание на сон.

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Казалось бы, усталость — часть жизни в большом городе и никак от неё не избавиться. Стремительный ритм мегаполиса кого угодно заставит чувствовать себя плохо. Однако следует отличать: усталость в конце рабочей недели — нормальное явление, но, если даже после выходных вам никак не ощутить бодрости, это повод прислушаться к себе.

Самая очевидная причина банальна: вы просто мало спите. Организму, чтобы восстановиться, требуются общеизвестные шесть-восемь часов, не меньше. Это лучшее лекарство и профилактика многих болезней. Кроме того, обратите внимание на условия вашего сна: достаточно ли темно в комнате, комфортно ли вам в пижаме — это всё может серьезно повлиять на качество отдыха.