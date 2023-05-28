Ученые обнаружили ген, подавляющий беспокойство

Международная команда учёных обнародовала результаты исследования генов головного мозга. Согласно предоставленным данным, существует прямая взаимосвязь между тревожными расстройствами и определённым геном головного мозга, влияющим на симптомы беспокойства.

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Так, задачей экспертов стало определение молекулярных механизмов в мозге, которые отвечают за состояние тревоги. Выяснилось, что триггером к появлению подобных расстройств может послужить тяжёлая психологическая травма. Она, в свою очередь, способна вызвать генетические, биохимические и морфологические изменения в нейронах и миндалинах (области мозга, отвечающие за формирование эмоций). Именно эти изменения и провоцируют развитие тревожных расстройств, таких как панические атаки и посттравматическое расстройство.

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В самом исследовании врачи сконцентрировались на изучении микроРНК. Они представляют собой небольшие, некодирующие фрагменты РНК (РНК — рибонуклеиновая кислота — одна из трёх основных макромолекул, содержащихся в клетках живых организмов и отвечающих за кодирование и прочтение генов). Эксперимент показал, что группа молекул микроРНК контролирует клеточные процессы в миндалинах. Во время стресса в этих областях мозга формируется большое количество других молекул — miR483-5p. Выяснилось, что именно они способны регулировать функциональные и поведенческие последствия стресса, а следовательно и снижать уровень тревоги.

Низкий уровень стресса можно преодолеть естественной приспособляемостью мозга, в то время как тяжёлый травматический опыт способен обходить защитные механизмы организма. Именно поэтому серьёзные стрессовые потрясения часто приводят к развитию патологических состояний, как, например, депрессия, — поделилась одна из врачей, участвовавших в исследовании, Валентина Мосиенко.